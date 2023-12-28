Медведев допускает возможность переговоров с Украиной в 2024 году

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в комментарии для агентства «РИА Новости» отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.

Агентство «РИА Новости», анализируя ситуацию на внешнеполитической арене, предполагает, что у Запада истощаются запасы оружия. Мировое сообщество начинает все чаще заявлять о необходимости переговоров Украины с Россией. Дмитрия Медведева попросили прокомментировать возможность такого формата общения между Киевом и Москвой в 2024 году.

Спикер отметил, что Россия не отказывалась от обсуждения плана мирного урегулирования конфликта.

«Переговоры, конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины. Подобные «переговоры» никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса.», - рассказал Дмитрий Медведев

Также Дмитрий Медведев назвал города, которые являются временно оккупированными Украиной, и перечислил цели СВО.