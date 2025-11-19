Препарат на основе экстракта жира личинок мухи создали для защиты винограда в Подмосковье

В МФТИ разработали новый натуральный биопрепарат, который защищает виноградники от грибковых заболеваний, сообщил REGIONS.

По информации издания, разработкой экологического препарата занималась студентка магистратуры Анна Смирнова. В его основу лег экстракт жира личинок мухи Черная львинка. Средство станет альтернативой для химических препаратов, которые могут негативно влиять на окружающую среду. Проект стал победителем гранта «Студенческий стартап». Им заинтересовались ведущие российские винодельни.

Специалисты отметили, что различные болезни снижают урожай на 30%. Однако на данный момент на рынке не представлены эффективные средства, которые отличаются экологичностью и безопасностью. Предполагается, что после введения на рынок разработки МФТИ ситуация изменится.

«Основой моего диплома стали исследования, которые уже несколько лет активно ведутся в нашей лаборатории по экстракции антимикробных веществ из жира личинок мухи Черная львинка. Этот метод меня очень заинтересовал, и я решила найти ту сферу, где натуральные средства защиты растений были бы особенно востребованы», — объяснила Анна Смирнова.

По информации издания, препарат был успешно протестирован. Из Ростовской области доставили зараженную лозу. Средство подавило развитие патогенных грибов. На вкусе винограда применение натурального препарата никак не отразилось.

Ранее сообщалось, что ученые из Подмосковья обучили ИИ определять погоду во дворе каждого дома.