Ученые из Подмосковья обучили ИИ определять погоду во дворе каждого дома

Специалисты пояснили, что современные технологии позволяют прогнозировать погоду для населенного пункта. Однако даже в черте одного города температура в центре и на окраинах может разниться. Объяснением данной тенденции выступают разные факторы, например, плотная застройка. Как следствие, образуются особые коридоры ветра и «тепловые ловушки». Они в свою очередь могут повышать нагрузку на работников коммунальной сферы или энергосистему. Температурные показатели могут быть разными даже для соседних дворов.

При разработке технологии специалисты Института искусственного интеллекта МФТИ взяли за основу даунскейлинг: алгоритмам предоставляют для анализа общий прогноз погоды по городу. Задача системы — сравнить информацию с данными камер видеонаблюдения, метеостанций, сенсоров и приборов учета. Таким образом, специалисты получают более точный прогноз. Система проводит постоянный анализ. Она способна учесть высоту многоэтажного здания или его местоположение, площадь зеленой зоны или асфальта.

«Например, наша система сможет предсказать, что ветер в узком переулке между небоскребами в этом направлении усилится втрое, а на одной из площадей из-за эффекта „теплового острова“ температура будет на 10 градусов выше, чем в парке за углом», — поделился руководитель направления индустриальных продуктов Института искусственного интеллекта МФТИ Денис Лобас.

