Пресс-секретарь Киркорова прокомментировала информацию о задолженности артиста по кредиту

В СМИ появилась информация, что в связи с задолженностью по выплате кредита на артиста Филиппа Киркорова подали в суд. Пресс-секретарь певца Екатерина Успенская в беседе с интернет-изданием «Абзац» прокомментировала сведения.

По информации СМИ, в роли истца выступает один из столичных банков. Ряд изданий ссылаются на пресс-службу столичных судов общей юрисдикции. Сообщается, что в 2020 году артист на особых условиях оформил кредит. Предположительно, певец не выплатил необходимую сумму, что стало причиной задолженности. Размер суммы, которую он мог не выплатить, не оглашается.

Пресс-секретарь артиста рассказала, что команда певца проинформирована о появлении подобной информации. В настоящее время сведения проверяют юристы. Специалисты также более компетентны в данном вопросе, поэтому могут комментировать ситуацию после предварительных разбирательств.

«У нас в любом случае все судебные дела комментируют юристы. Они сейчас выясняют, что там за недоразумение вышло», – заявила Успенская.

По информации издания, артист пока публично не комментировал информацию о задолженности. Предварительное судебное заседание по делу анонсировано на 13 октября. Согласно данным СМИ, банк требует суд взыскать с артиста задолженность по заему, общая сумма которого — 7,97 млн руб.

