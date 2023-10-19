Президент РФ рассказал, как губернаторы могут помогать военным СВО

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, в ходе которой, в частности, рассказал о мерах поддержки военных СВО, пишет агентство ТАСС .

Владимир Путин отметил, что недостаточно просто предоставлять участникам СВО бесплатные участки земли. Необходимо также помогать в их благоустройстве. Дмитрий Махонин одобрил предложение президента.

Губернатор рассказал, что в ближайшее время в регионе будет принят закон, согласно которому военные СВО, которые проявили героизм во время выполнения боевых задач, будут получать бесплатные участки земли. Также можно оказывать помощь в проведении воды и подключении к газу. Это станет гарантией, что люди в скором времени воспользуются участками по назначению.

В июне президент России распорядился, чтобы руководители регионов выдавали участникам военной операции земли на бесплатной основе.