Президент Российской академии образования поделилась мнением о ГОСТе на форму

Президент Российской академии образования, доктор исторических наук Ольга Васильева в беседе с KP.RU отметила , что в последнее время тема школьной формы стала одной из самых обсуждаемых в обществе.

«Сейчас много разговоров про школьную форму», — отметила Васильева.

Эксперт высказала мнение, что ничего плохого в школьной форме нет. Во многих школах утверждены требования к одежде учащихся. Преимущественно они стандартные — белый верх и темный низ. Администрации многих учебных заведений в РФ ввели правило специально разрабатывать модели школьной формы, которые будут едины для конкретного учреждения.

«Все почему-то начали обсуждать вид одной из представленных форм», — отметила Ольга Васильева.

Президент Российской академии образования рассказала, что специалисты при демонстрации моделей школьной формы акцентировали внимание не на конкретном варианте. Дело не столько в эстетике, сколько в качестве. ГОСТ должен регулировать, из какого материала пошита одежда. Важно, чтобы ткань была безопасной, позволяла телу дышать. Юные россияне должны чувствовать себя комфортно. Единый образец для всех — это не то, к чему сейчас стремятся профильные специалисты.

«Одежда должна быть из натуральных тканей, и ребенку в ней должно быть комфортно», — прокомментировала эксперт.

Ранее сообщалось, что мошенники используют данные о ГОСТе на школьную форму для обмана россиян.