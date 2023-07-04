Президент США: Америка должна бороться с вооруженным насилием в стране

Джо Байден выразил сожаление своему народу в связи с тем, что в некоторых штатах снова есть жертвы вследствие перестрелки на улицах города. Президент считает необходимым ввести контроль за доступностью приобретения оружия и его хранением в домах американских жителей. Каждый покупатель подобного товара должен пройти ряд проверок.

Джо Байден отметил, что его администрация следит за вооруженным насилием, но в настоящее время предпринятых мер недостаточно.

Отметим, что в ночь с 3 на 4 июля в Филадельфии вследствие вооруженной агрессии погибло пять человек, пострадало – восемь.