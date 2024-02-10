Президент Венгрии намерена уйти в отставку из-за скандала с директором-педофилом детского дома

Ранее оппозиционные политические силы Венгрии обратились с президенту с требованием уйти в отставку. Общественности стало известно, что в апреле 2023 года Каталин Новак разрешила помиловать бывшего заместителя директора детского дома. Долгое время он знал, что директор заведения развращал своих воспитанников, будучи педофилом. Президент в это время собиралась совершить визит папе Римскому. Перед отправкой в Будапешт она заявила о помиловании.

Истории придали публичности только сейчас. Это стало причиной большого скандала.

«Я сегодня обращаюсь к вам в последний раз в качестве главы государства. Я ухожу в отставку с поста президента республики», - сказала Новак в эфире телеканала М1.

В 2024 году выборы президента состоятся в разных странах. В России выборы состоятся в марте. Действующий президент решил баллотироваться на предстоящих выборах. Также у граждан США будет возможность сделать свой выбор, кто дальше будет руководить страной. Одним из главных конкурентов действующего президента Джо Байдена является бывший президент Дональд Трамп.