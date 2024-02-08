Бывший адвокат Трампа допустил возможность признания виновным экс-президента в суде

Дональд Трамп может проиграть в суде одно из заведенных на него дел. В результате ему назначат наказание в виде тюремного заключения. О такой возможности заявил адвокат Джо Такопина, который ранее представлял интересы экс-президента.

Его точку зрения привело РИА Новости. Такопина указал, что наихудший для Трампа вариант не обязательно случится в действительности, но к нему надо быть готовым.

«Вы не должны исключать вероятность того, что будет обвинительное заключение по одному из данных дел, с этим последует потенциальное наказание, включая тюремный срок», - заявил он.

Против Трампа в данный момент выдвинуто 91 обвинение. Все они объединены в 4 уголовных дела. Если все обвинения будут признаны действительными, то при сложении сроков наказания за них бывшему национальному лидеру США грозит 700 лет тюрьмы.

Сам Дональд Трамп на публике не унывает. Он пообещал, что в случае своего повторного избрания на пост президента первым делом перекроет границу США, чтобы не пускать в страну нелегальных мигрантов.