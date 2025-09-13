При атаке беспилотника на Белгород пострадала 20-летняя девушка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что вследствие детонации беспилотника в Белгороде ранения получила 20-летняя девушка.

Глава региона проинформировал, что шесть беспилотников пытались атаковать область утром 13 сентября. На данный момент известно, что пострадали два муниципалитета. У раненой девушки диагностировали сотрясение мозга и множественные осколочные ранения грудной клетки и ног. На место происшествия оперативно прибыла бригада «скорой помощи». Пострадавшую доставили в областную клиническую больницу, где ей окажут квалифицированную помощь.

По информации главы региона, осколками посечены припаркованные автомобили. В многоквартирном доме функционирует социальное учреждение. Фасад этого здания поврежден. На место происшествия прибыли представители экстренных служб, которые уточняют масштаб повреждений. В случае появления дополнительной информации глава будет информировать общественность.

«В поселке Комсомольский Белгородского района БПЛА ударил по частному домовладению — повреждено остекление», — сообщил губернатор Белгородской области.

Глава напомнил, что в регионе сложная обстановка. Особенно усилить атаки четыре дня назад. Сейчас в области проходят выборы. Губернатор призвал предпринять все меры, рекомендованные для безопасности. Однако важно и выполнить гражданский долг. При возможности стоит посетить избирательный участок.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА на Волгоградскую область была повреждена больница.