В Волгоградской области из-за атаки БПЛА повреждена больница

В телеграм-канале администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова проинформировали, что обломки БПЛА повредили здание больницы.

По информации администрации, атака БПЛА отразилась на здании ГУЗ КБСМП № 15, расположенном в Красноармейском районе. В частности, повреждена стена лестничного марша между пятым и шестым этажом. Последующего возгорания не произошло. В эвакуации персонала и пациентов необходимости не было. На место оперативно прибыли представители экстренных служб.

«Пострадавших нет», — указано в сообщении администрации.

По данным администрации, в регионе также нарушена целостность частного домовладения, расположенного в южной части Волгограда: повреждена крыша хозпостройки, выбиты окна. На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые отчитались об отсутствии возгораний, масштабных разрушений. Данные о пострадавших также не поступали. Информация может обновляться.

По информации телеграм-канала Минобороны, над территорией Волгоградской области в ночь на 13 сентября было уничтожено 10 БПЛА. Противник применил дроны беспилотного типа. Всего дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены над семью регионами РФ 42 БПЛА. Губернаторы информируют о последствиях атак.

Ранее сообщалось, что три района Ростовской области оказались под прицелом дронов.