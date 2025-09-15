Приболевшую тыкву-богатыря спасает от похудения гигантоман из Подмосковья

Гигантоман из Электрогорска Александр Чусов на странице в своей соцсети делится подробностями, как проходит лечение гигантской тыквы, сообщил REGIONS.

Гигантоман из Подмосковья подробно рассказывает о своих успехах. В этом сезоне Александру удалось вырастить тыкву, вес которой достигает более тонны. Гигантоман представил овощ на выставке, которая пройдет в Аптекарском огороде. В преддверии мероприятия проходила фотосессия. Гигантоман уверен, что размер тыквы станет не только его личным рекордом. Овоща подобного размера не удавалось вырастить ни одному человеку во всем мире. Тыкве дали имя — Вульф. Сейчас она начала терять килограммы из-за болезни.

«Каждый день Вульф переживает очередную операцию. На фото можно заметить старые раны, которые покрылись наростами, и более свежие, которые не успели полностью зажить», — говорит Чусов.

По информации издания, подписчики Чусова с вниманием следят за состоянием овоща. Они активно делятся в комментариях различными советами. Фанаты гигантомана желают победы на фестивале в Москве. Они выражают надежду, что овощ непременно выздоровеет. Продержаться надо до 19 сентября. Именно в этот день в Аптекарском огороде состоится фестиваль. Гигантоман приглашает жителей Подмосковья поддержать его.

