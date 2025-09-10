Кототыква взорвала соцсети: дачница из Подмосковья опровергла мнение пользователей об ИИ

Садовод-любитель Алина Романова выращивает на даче в Ступине гигантские овощи. Девушка неоднократно делилась в соцсетях фото огромных луковиц, томатов и тыкв. В нынешнем году опубликованный ею снимок привлек внимание пользователей не только из-за размера овоща. Россияне удивлены его необычной формой, сообщил REGIONS.

По информации издания, девушка вырастила необычную тыкву в форме головы кота. Пользователи соцсетей разделились во мнении. Одни называют овощ необыкновенно милым. Другие заявили, что фото — это результат привлечения искусственного интеллекта. Подмосковная дачница опровергла предположение. Вырастить симметричную тыкву в виде головы кота удалось благодаря специальной форме.

«Например, квадратными арбузами уже никого не удивишь. Поэтому я заказала из Китая котика. Также в моей коллекции форм уже есть череп и даже головы известных киногероев», — призналась дачница.

По данным издания, красивая тыква — результат работы девушки: на немного подросшую опыленную тыкву она надела форму и крепко зафиксировала ее. Важно точно определить время, когда можно проводить данную процедуру. Ассортимент таких форм разнообразный: можно вырастить огурцы в виде звездочек или груши-сердечки. Форма сделана из пластика.

«Огород может быть не только источником урожая, но и пространством для творчества», — уверена дачница.

Ранее садовод Кашнова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие работы предстоит выполнить дачникам до конца сентября.