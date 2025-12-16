«Прикидывается божьим одуванчиком»: 80-летняя пенсионерка за восемь лет подала более 1500 исков и жалоб

Житель Владивостока поделился подозрениями, что 80-летняя пенсионерка целенаправленно входит в товарищество собственников недвижимости, оставляет многочисленные жалобы в госорганы и подает иски в суды, сообщил vostokmedia.com. Цель — захватить управление домом и развалить ТСН (Товарищество собственников недвижимости).

Собеседник располагает информацией, что описанную им схему женщина применила уже несколько раз. Одна из попыток захвата управления домом закончилась применением физической силы. Пенсионерка нанесла удары ногами в области голеней и ступней управляющей ТСН. Побои были задокументированы. Суд принял во внимание все доказательства.

Собеседник рассказал, что на каждое судебное заседание женщина всегда приходит с адвокатами. На собраниях и в суде пенсионерка обращает внимание на свой возраст. По мнению мужчины, она проинформирована о нормах и законах и умело пользуется сведениями.

«На собраниях и в судах она „прикидывается обиженным божьим одуванчиком“. В реальности же перед судом предстает женщина с платными адвокатами, которая знает систему», — описывает источник.

Хотя судебное решение уже обрело законную силу, потерпевшая сторона не считает историю завершенной. Жильцы многоэтажного дома осознали необходимость единства — только совместными усилиями можно положить конец бесконечной череде исков и жалоб.

«За восемь лет она подала более 1500 исков и жалоб. На судебные заседания приходит с адвокатами, платит им из своего кармана. Судебная система переполнена ее претензиями настолько, что там негде печать ставить», — рассказал участник истории.

