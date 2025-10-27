«Прикрываются безопасностью граждан»: тюменцы сомневаются в необходимости отключения интернета во время угроз БПЛА

IT-эксперт Герман Клименко рассказал, что в настоящее время специалисты прорабатывают вопрос отмены ограничений в работе мобильного интернета в период атак БПЛА. Так, в регионах создают перечень белых сайтов — порталов, доступ к которым пользователю откроют даже без интернета. По данным эксперта, ограничения в работе мобильного интернета принимаются на федеральном уровне. Они необходимы для обеспечения безопасности граждан.

Основатель учебного центра беспилотной авиации член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев уверен, что отключение мобильного интернета — необходимая мера. По словам специалиста, эксперты изучают обломки упавших БПЛА противника. Установлено, что некоторые дроны передают данные украинским специалистам через мобильный интернет.

«То есть по факту там находились сим-карты российских операторов. Поэтому меры по отключению мобильного интернета в момент, когда беспилотники ВСУ подлетают к регионам, весьма оправданна. Так как это не позволяет „донаводить“ беспилотники по объектам в непосредственной близости к финальным точкам», — подчеркнул Кондратьев.

По информации издания, жители региона оставляют недовольные отзывы из-за частого отсутствия интернета. Некоторые пользователи пишут, что интернет может не работать несколько дней подряд. Тюменцы отмечают, что становится сложно работать удаленно. Жители региона пишут, что не могут пользоваться многими услугами.

«Прикрываются безопасностью граждан, но мы все понимаем, что это не так. Просто меня это уже напрягает, что невозможно даже деньги перевести на другую карту или просто оплатить услуги ЖКХ», — возмущаются тюменцы.

Ранее сообщалось, что в Брянской области погиб водитель микроавтобуса в результате атаки БПЛА.