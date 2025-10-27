Один погибший и пятеро ранены: в Брянской области беспилотник атаковал микроавтобус

Украинский беспилотник нанес удар по двигавшемуся автобусу в Брянской области. Водитель погиб, а пятеро пассажиров получили ранения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, ЧП произошло в поселке Погар Погарского района. Там дрон-камикадзе нанес удар по микроавтобусу.

«В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, водитель микроавтобуса погиб на месте. Пять пассажиров получили ранения», — указал он.

Богомаз добавил, что все пострадавшие были оперативно госпитализированы. Он пожелал им скорейшего выздоровления, а всем родным погибшего мужчины выразил свои соболезнования.

Ранее сообщалось, что на протяжении ночи на понедельник, 27 октября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 193 дрона неприятеля. При этом над Брянской областью было уничтожено 47 беспилотников.