«Природа наверстала»: жители Шерегеша передвигались по улицам на лыжах из-за снежного апокалипсиса

В прошедшие пятницу и субботу Шерегеш столкнулся с мощным природным явлением, которое местные жители метко окрестили «снежным апокалипсисом». Интенсивный, практически беспрерывный снегопад за короткое время преобразил ландшафт курортного поселка, превратив проезжие части и тротуары в единое снежное поле с высокими сугробами, сообщил VSE42.Ru .

Представители Кемеровского гидрометцентра в беседе с VSE42.Ru отметили, что формально аномалии по осадкам зафиксировано не было. Обильное выпадение снега специалисты объясняют естественными природными циклами и сложившимся балансом атмосферных факторов в этот период.

«Осень на юге Кузбасса была относительно сухой, и сейчас мы видим, что природа наверстала. По состоянию на утро понедельника в Таштаголе снежный покров составляет 90 см, это в пределах нормы», – сказали в учреждении.

По информации издания, некоторые жители, не дожидаясь расчистки, прибегли к нестандартным способам передвижения, преодолевая заснеженные улицы на лыжах. В социальных сетях горожане также массово выражают обеспокоенность по поводу образования гигантских, потенциально опасных сосулек на крышах многоквартирных домов.

«С 28 ноября висят сосульки, уже до 4-го этажа, делала заявку уже 4 раза, толку 0. Дзержинского, 17», – сказала местная жительница.

В администрации Таштагольского муниципального округа уточнили логистику работ по расчистке. В разгар непогоды в выходные дни основные усилия коммунальных служб были сосредоточены на поддержании проходимости центральных магистралей. К уборке снега на периферийных улицах и во дворах техника приступала по мере стихания метели.

