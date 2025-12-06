Эксперт: теплая зима в Подмосковье помешала медведям впасть в спячку, создав угрозу шатунов

Необычно теплая для декабря погода нарушила естественный цикл дикой природы, заставив медведей отложить зимнюю спячку. Экологи предупреждают, что по лесам России, включая Подмосковье, сейчас бродят сотни, если не тысячи, не уснувших хищников, которые могут представлять серьезную опасность для человека.

Заместитель председателя комиссии по экологии Общественной палаты Московской области Олег Балаев в интервью изданию «Пятый угол» объяснил, что спячка для медведя — обязательный и длительный период жизни, длящийся до полугода. В это время животные не питаются и практически не двигаются, находясь в состоянии глубокой дремоты, но не истинного анабиоза.

«Особей, которые не смогли заснуть или просыпаются по каким-то причинам зимой, называют шатунами. Разбудить их может чувство опасности или голод... Слишком теплая погода вообще может не дать им заснуть. Сейчас мы как раз и наблюдаем такую картину», — отметил эксперт.

По словам Балаева, шатуны отличаются повышенной агрессивностью. Стресс от бессонницы и острая нехватка пищи заставляют их приближаться к человеческому жилью в поисках пропитания. В случае встречи с хищником специалист советует сохранять спокойствие, не поворачиваться спиной и не бежать, а медленно отступать, стараясь казаться крупнее. При прямой атаке рекомендуется упасть на живот, прикрыв голову и шею руками, и притвориться мертвым.

Риск столкновения в Московской области, хотя и ниже, чем в таежных регионах, теперь существует. За последние годы популяция бурых медведей в регионе, по оценкам эксперта, выросла с 15 до примерно 80 особей.

«В нынешнем году в Подмосковье зафиксировано два нападения... Пострадавшие получили травмы, но выжили», — констатировал Балаев.

Тревожные сигналы поступают и из других регионов. В Башкирии местный житель недавно попал в больницу после столкновения с медвежонком, а в Архангельской области хищник вломился в лесную избушку, ранив охотника и убив его собак. Эти случаи подтверждают общую тенденцию роста числа опасных контактов с проснувшимися или не уснувшими медведями по всей стране.

