«Пристроить родственника?»: главврач хосписа рассказала о помощи пациентам

Врач рассказала, что в хоспис часто звонят родственники пациентов. Они спрашивают, можно ли «пристроить» родного человека. Ольга Цой призналась, что считает подобное отношение к людям неприемлемым. Пациенты — это не вещи. Иногда обращаются с просьбой «пристроить» здоровых пожилых родителей. Некоторые случаи невнимания заканчиваются для людей особенно печально.

Эксперт Цой рассказала, что однажды в хоспис привезли мужчину, который жил сам. На теле образовались большие пролежни. Из ран виднелась тазобедренная кость. Медик отметила, что мужчину никто не навещал. Простые действия, например, переворачивание для циркуляции крови, помогли бы предотвратить развитие пролежней.

Ольга Цой поделилась еще одной историей — мама четырех детей прибыла в хоспис с раком груди. Женщина не могла справляться с болью. Пребывание в хосписе закончилось тем, что она вернулась домой. Ей стало легче. Победить болезнь не вышло из-за позднего диагностирования, но она смогла вернуться к привычной жизни.

«Все боятся наркотической анальгии. Все говорят: "Ой, нам сегодня назначат — завтра родственник у нас умрет". Неправда! Это миф. Это неправда даже на примере наших пациентов. Мы убеждаемся в том, что чем раньше начать подбор вот этой анальгезирующей терапии, тем дольше выживаемость», — уверяет Ольга Андреевна.

Ранее главный санитарный врач РФ Онищенко высказал мнение, что геновариант коронавируса «Стратус» не спровоцирует пандемию.