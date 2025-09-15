Коронавирус снова атакует? Прогноз Онищенко на будущее для штамма «Стратус»

По словам эксперта, «Стратус» является результатом мутации двух субвариантов COVID-19 и обладает высокой контагиозностью, то есть способен более активно распространяться. Однако Онищенко уверенно заявляет, что этот штамм не вызовет пандемию, хотя и может привести к росту заболеваемости, аналогично сезонному гриппу.

Эпидемиолог напомнил, что в XXI веке коронавирусы уже трижды атаковали человечество: сначала в виде атипичной пневмонии (SARS), затем ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и, наконец, COVID-19. Согласно официальной статистике, последней инфекцией переболело свыше 778 миллионов человек по всему миру, а число летальных случаев превысило 7 миллионов. Пандемический этап завершен, но вирус продолжает циркулировать среди населения.

Онищенко подчеркнул важность соблюдения профилактических мер и внимательного отношения к здоровью. Он отметил, что у некоторых инфицированных болезнь протекает в легкой форме с кратковременным повышением температуры, в то время как у других, особенно у пожилых людей и детей с ослабленным иммунитетом, могут развиться тяжелые осложнения.

Также академик указал на практическую пользу вакцинации от гриппа: она помогает медикам быстрее проводить дифференциальную диагностику. Если у пациента с симптомами ОРВИ есть прививка от гриппа, высока вероятность, что причиной недомогания является коронавирус. Для штамма «Стратус», по словам эксперта, характерным признаком может быть осиплость голоса, однако этот симптом не стоит считать надежным индикатором для самостоятельной диагностики.

Ранее вирусолог Протасова сообщила, что спрей «Азеластин» может снизить риск заражения ковидом.