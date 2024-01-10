Присвоил 330 тыс рублей: Против доцента кафедры ОмГТУ утверждено обвинительное заключение

В Омске доценту кафедры одного из местных вузов было утверждено обвинительное заключение, сообщает gorod55.ru . Согласно версии следствия, преподаватель брал взятки у студентов в период с 2021 по 2022 год. Общая сумма денег, полученная незаконным путем, составила 330 тысяч рублей.

70-летний преподаватель брал деньги в дистанционном формате. За вознаграждение он был готов согласиться на любое предложение: поставить зачет или высокий балл на экзамене, принять курсовую работу. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Имя преподавателя, которого подозревают во взяточничестве, не сообщалось. Редакция Городу55 выяснила, что участником уголовного процесса стал доцент кафедры ОмГТУ Павел Беляев.

Материалы дела переданы в Первомайский районный суд. Если вину преподавателя докажут, то ему грозит до восьми лет заключения в колонии.

Ранее стало известно о серьезном конфликте между преподавателями ОмГУ и ректором, которого обвиняют в развале вуза. Студенты также создали петицию с требованием уволить ректора и вернуть преподавателей, которые покинули учебное заведение из-за его некомпетентности.