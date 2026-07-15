Прививки продлевают жизнь: глава Роспотребнадзора назвала вакцины, которые необходимы россиянам

Россияне старшего поколения могут существенно увеличить продолжительность своей жизни, своевременно проходя вакцинацию. Все необходимые препараты находятся в свободном доступе и рекомендованы в том числе людям пожилого возраста. Об этом в интервью РИА Новости заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Все прививки, которые положены сегодня в Российской Федерации [могут продлить жизнь]. Они делаются пожилым людям в том числе», — сказала Попова, отвечая на вопрос, может ли вакцинация увеличить продолжительность жизни, в том числе людям старшего поколения.

По информации издания, каждую осень в стране традиционно запускается масштабная прививочная кампания. Особое внимание в ее рамках уделяется гражданам старше 60 лет: вакцина против гриппа позволяет выработать стойкий иммунитет до начала подъема заболеваемости респираторными инфекциями.

Помимо сезонной защиты, глава ведомства напомнила о других важных прививках. Против пневмококковой инфекции иммунизацию рекомендуется проходить один раз в пять лет — это особенно актуально для тех, у кого есть хронические патологии. Жителям регионов с повышенной активностью клещей стоит сделать прививку от энцефалита. Также раз в десятилетие необходимо обновлять защиту от дифтерии и столбняка — с возрастом вероятность заражения этими инфекциями только возрастает.

Ранее сообщалось, что в Минздраве связали успехи в лечении онкологии с внедрением новых технологий.