«Злая, омерзительная тетя»: актриса Линда Лапиньш поделилась впечатлениями от работы с Гузеевой в сериале «Холод»

На премьерном показе сериала «Холод» (18+), состоявшемся в столичном кинотеатре «Октябрь», актриса Линда Лапиньш пообщалась с журналистами и поделилась впечатлениями от работы над проектом. Особенно эмоционально она высказалась о коллегах по съемочной площадке — Любови Аксеновой, исполнившей главную роль, и Ларисе Гузеевой, которая перевоплотилась в жесткую чиновницу Цапкову, сообщило издание Super.

По информации издания, Линда Лапиньш призналась, что сотрудничество с Ларисой Гузеевой стало для нее настоящим творческим событием. Актриса с нескрываемым воодушевлением говорила о своем восхищении звездой культового фильма Эльдара Рязанова «Жестокий романс» (12+). По словам Лапиньш, ее искренне поразило, насколько ярко и убедительно Гузеева раскрывает образ своей героини, добавляя ему глубины и характерности.

«Она прекрасная, она, мне кажется, в самом лучшем смысле этого слова абсолютно сумасшедший человек. Совершенно сумасшедшая актриса. Она приходит на площадку, и ты понимаешь, что Ларисы Гузеевой не существует. Сейчас существует вот та злая, омерзительная тетя, которая тебя сейчас просто накроет такой волной, что тебе не спастись», — поделилась Лапиньш.

Отдельно Линда отметила работу Любови Аксеновой, исполнительницы главной роли. Она подчеркнула, что Аксенова привносит в сериал особую энергию, а ее экранная героиня получилась живой и настоящей. Работа с таким сильным актерским составом, по мнению Лапиньш, стала для нее ценным опытом и оставила только положительные впечатления.

«Люба — один из самых прекрасных партнеров, которые со мной работали когда‑либо. Она отдается процессу, всегда включенная, и это классно», — отметила Лапиньш.

Ранее звезда сериалов «Почка» и «Бывшие» Аксенова призналась, что в 17 стала жертвой домогательств.