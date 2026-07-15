«Понимаем, что не можем остановить его на 100%»: тренер Англии рассказал, как собирается сдержать Месси

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассказал, как его команда попытается сдержать Лионеля Месси в полуфинале с Аргентиной на чемпионате мира по футболу. Слова специалиста приводит The Telegraph.

Тренер англичан отметил, что в четвертьфинале с Норвегией (2:1) команда успешно справилась с другим грозным бомбардиром, Эрлингом Холандом, сыграв именно так, как и должно было действовать против мощного форварда норвежцев. Однако Месси — игрок совсем иного плана.

«Мы прекрасно понимаем, что не можем остановить его постоянно и на 100%. Просто невероятно, как он каждый раз выкручивается, столькими разными способами. Он находит свободные зоны, он находит моменты, и я думаю, главное, что вся команда разделяет эту идею», — сказал Тухель.

Специалист считает, что не стоит слишком зацикливаться на поисках рецепта противостояния Месси, поскольку такового не существует. Тухель заявил, что игроки его команды должны остановить «группу поддержки» капитана аргентинцев и внимательно следить за перемещениями других игроков, когда мяч находится у Месси.

Победитель матча Аргентина — Англия сыграет в финале турнире с Испанией, которая в другом полуфинале уверенно обыграла Францию (2:0).