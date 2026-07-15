Маги, морозильная камера и ядовитое растение: в США судили мужа, у которого за день до развода пропала жена

В Соединенных Штатах вынесен обвинительный вердикт по делу 44-летнего Ларри Миллете, которого признали причастным к исчезновению собственной жены. Женщина пропала без вести пять лет назад, незадолго до этого приняв решение расторгнуть брак, сообщила Lenta.ru со ссылкой на People.

По информации издания, Майя Миллете в последний раз выходила на связь 7 января 2021 года. Всего тремя днями ранее она отправила мужу сообщение категоричного содержания: брак расторгается вне зависимости от его желания. Окружение женщины знало о жалобах на психологическое давление со стороны супруга, а также о том, что она уже записалась на прием к адвокату по семейным делам.

По данным издания, Ларри развод не устраивал. Мужчина предпринял попытки предотвратить его нестандартными способами. Сначала он обратился к практикующим магам с заказом на приворот или порчу. Когда это не возымело действия, мужчина переключился на изучение способов физического воздействия — в частности, интересовался, как можно нанести супруге травму или ограничить ее дееспособность.

При обыске в доме супругов силовики нашли болиголов. Выяснилось, что мужчина заранее читал о свойствах ядовитого растения в Сети. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как спустя два дня после исчезновения Майи в автомобиль загружали морозильный ларь. Сама женщина на записях с камер так и не появилась — покинуть дом она не могла. Соседское видеонаблюдение зафиксировало в ночь пропажи череду глухих звуков, похожих на удары.

По данным издания, тело Майи до сих пор не обнаружено. Защита настаивала на версии о любовнике, однако у него оказалось безупречное алиби — в тот момент он присутствовал на родах своей жены. Присяжные вынесли обвинительный вердикт. Дата назначения наказания пока не объявлена.

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