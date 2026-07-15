Новые кроссоверы Kia Seltos начали массово продавать по низкой цене

Паркетники азиатской сборки оказались существенно дешевле официальных китайских аналогов на отечественном рынке, а минимальный ценник под заказ стартует от 1,3 миллиона рублей. Об этом пишут «Автоновости дня».

Дефицитный кореец по цене ниже китайских аналогов

Популярный в России компактный кроссовер Kia Seltos, который ранее собирался локально и входил в топ-10 самых продаваемых внедорожников страны, снова массово поступает к дилерам. Мониторинг автомобильного рынка показал, что в крупных онлайн-классифайдах к июлю скопилось более двухсот предложений. Примечательно, что базовая стоимость новинки ломает привычные рыночные шаблоны: заказать машину во Владивостоке можно по цене от 1 290 000 рублей за комплектацию Comfort Edition.

В эту стоимость включен тканевый салон, мультируль, кондиционер, литые диски и система бесключевого доступа. Найти за эти деньги официального «китайца» в РФ сегодня невозможно. Для сравнения: прайс на Geely Coolray начинается от 2,88 миллиона рублей, компактный Livan X3 Pro обойдется минимум в 1,86 миллиона, а собираемый в Калуге Tenet T4 прошлого модельного года стоит не менее 2,08 миллиона рублей.

География поставок и технические особенности

Стоимость Kia Seltos напрямую зависит от региона и схемы привоза. В Тюмени, Новосибирске, Красноярске и Москве заказать паркетник можно в пределах 1,5–1,8 миллиона рублей. Доставка в Санкт-Петербург, Самару, Уфу, Казань и Воронеж поднимет цену до 2 миллионов рублей. Те, кто не хочет ждать, могут купить машины из наличия со складов в Магнитогорске, Оренбурге, Сочи и Краснодаре, но здесь ценники доходят до 2,1–2,5 миллиона рублей, а в мегаполисах встречаются экземпляры еще дороже.

Что касается технической начинки, то практически все ввозимые автомобили имеют китайские корни и передний привод. Подавляющая часть кроссоверов оснащена надежным 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 л. с., который работает в тандеме с вариатором (знаком россиянам по Hyundai Creta). Любителям динамики доступны редкие версии с 1,4-литровым турбомотором T-GDI на 140 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач, однако полного привода, который ранее предлагался на машинах калининградской сборки, у этих модификаций нет.