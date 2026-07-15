Красота под запретом: в Европе выступили против сексуализации легкоатлеток в телетрансляциях
Фото: [Всероссийская федерация легкой атлетики]
Европейская легкоатлетическая ассоциация совместно с Европейским вещательным союзом выпустила методичку для телевещателей, в которой собраны рекомендации по показу женских соревнований. Утверждается, что они направлены на предотвращение сексуализации женщин в телетрансляциях спортивных соревнований.
Среди прочего перечисляются ракурсы, которых стоит избегать в трансляциях. Предлагается не акцентировать внимание на тех частях тела, которые могут вызвать эротический интерес у зрителей. В частности, речь идет о крупных планах сзади, особенно в наклоне. На отдельных частях тела камера вообще не должна долго задерживаться.
Также рекомендуется не злоупотреблять замедленными повторами. Их стоит применять только при разборе эпизодов (например, техники прыжка), а не для того чтобы «посмаковать» момент.
В ЕЛА считают, что новые рекомендации помогут защитить женщин-спортсменок. По сути же предлагается убрать из трансляций всю женскую составляющую, а спортсменок показывать как соревновательные машины.