Красота под запретом: в Европе выступили против сексуализации легкоатлеток в телетрансляциях

Европейская легкоатлетическая ассоциация совместно с Европейским вещательным союзом выпустила методичку для телевещателей, в которой собраны рекомендации по показу женских соревнований. Утверждается, что они направлены на предотвращение сексуализации женщин в телетрансляциях спортивных соревнований.

Среди прочего перечисляются ракурсы, которых стоит избегать в трансляциях. Предлагается не акцентировать внимание на тех частях тела, которые могут вызвать эротический интерес у зрителей. В частности, речь идет о крупных планах сзади, особенно в наклоне. На отдельных частях тела камера вообще не должна долго задерживаться.

Также рекомендуется не злоупотреблять замедленными повторами. Их стоит применять только при разборе эпизодов (например, техники прыжка), а не для того чтобы «посмаковать» момент.

В ЕЛА считают, что новые рекомендации помогут защитить женщин-спортсменок. По сути же предлагается убрать из трансляций всю женскую составляющую, а спортсменок показывать как соревновательные машины.