Тренер «Локомотива» рассказал о подготовке команды к сезону после побед над «Спартаком» и ЦСКА
Тренер Галактионов после побед над «Спартаком» и ЦСКА: «Все идет своим чередом»
Фото: [ФК «Локомотив»]
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал «Матч ТВ» о подготовке команды к новому сезону после побед в товарищеских матчах над двумя топовыми соперниками.
Накануне железнодорожники обыграли ЦСКА (1:0), а 11 июля «Локомотив» взял верх над «Спартаком» (2:0).
«Все идет своим чередом. Буквально два дня назад играли со «Спартаком». И через два на третий день дали ребятами через игры набирать игровую практику. Кто‑то сыграл в том матче больше, а с ЦСКА дозировали игровое время. Мониторим функциональное состояние игроков и шаг за шагом двигаемся», — рассказал Галактионов.
По итогам минувшего сезона «Локомотив» завоевал бронзовые медали в РПЛ. Новый чемпионат команда Галактионова откроет домашним матчем против «Ахмата» 26 июля.
Ранее сообщалось, что полузащитник Данил Пруцев может вернуться в «Локомотив» на правах аренды по сложной схеме с участием «Пари НН».