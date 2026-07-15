Тренер «Локомотива» рассказал о подготовке команды к сезону после побед над «Спартаком» и ЦСКА

«Все идет своим чередом. Буквально два дня назад играли со «Спартаком». И через два на третий день дали ребятами через игры набирать игровую практику. Кто‑то сыграл в том матче больше, а с ЦСКА дозировали игровое время. Мониторим функциональное состояние игроков и шаг за шагом двигаемся», — рассказал Галактионов.