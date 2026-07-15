Массаж с продолжением: как полиция накрыла сеть борделей в трех регионах Дальнего Востока

Суд в Комсомольске-на-Амуре вынес обвинительный приговор организатору и трем администраторам сети борделей, маскировавшихся под массажные салоны. Нелегальный бизнес охватывал три региона Дальнего Востока, а его создатель получил реальный тюремный срок с конфискацией имущества.

Ликвидация сети нелегальных услуг

Весной 2024 года сотрудники правоохранительных органов провели масштабную спецоперацию по пресечению деятельности теневых заведений в Хабаровском крае, Приморье и на Сахалине. В результате оперативных мероприятий силовики задержали 35-летнего жителя поселка Березовый, который являлся создателем сети, а также трех его сообщниц — жительниц Владивостока (25 и 34 лет) и Находки (27 лет).

Следствие установило, что обвиняемый открыл пять филиалов, где под вывеской классического массажа клиентам оказывались услуги интимного характера. Помимо администраторов, координировавших работу точек и распределявших потоки клиентов, в нелегальный бизнес были вовлечены 15 девушек-массажисток.

Решение суда и конфискация имущества

Суд признал всех фигурантов дела виновными в организации и содержании притонов для занятия проституцией. Организатору сети назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, у него конфисковали 142 205 рублей, полученных преступным путем.

Сообщницы лидера группировки получили условные сроки. Старшему администратору (34-летней подсудимой) суд назначил 2 года и 3 месяца условного срока с испытательным сроком на 3 года. Две другие соучастницы приговорены к 2 годам условно с двухлетним испытательным сроком.