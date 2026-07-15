Вечером 14 июля и утром 15 июля Сочи накрыли мощные ливни, которые привели к затоплению отдельных участков дорог. По данным местных пабликов, интенсивные осадки серьезно осложнили движение на ряде улиц — некоторые автомобилисты предпочли не рисковать и отказались преодолевать подтопленные зоны, сообщил «Коммерсантъ».

По информации издания, самый критический участок — Дагомыс. Здесь река Ира вышла из берегов, и водяной поток угрожающе перекатывается через мост, что подтверждают кадры из соцсетей.

Еще накануне метеорологи предостерегали жителей и туристов о грядущем ухудшении погоды. В прогнозе на 15 июля значились ливни с грозами, локальные градовые осадки и шквальные порывы ветра. В зоне риска — подъем рек, селевые потоки в горной местности и смерчеобразование в акватории Черного моря.

Действие штормового предупреждения продлено до 16 июля и охватывает весь Краснодарский край, а не только Сочи. Согласно расчетам синоптиков, интенсивные осадки с грозами, градом и ветром начались 14 июля днем и сохранятся ближайшие дни.

Власти уже рекомендовали населению и гостям региона воздержаться от прогулок у речных устьев, отказаться от походов в горы, не ставить машины под деревьями и шаткими конструкциями, а также быть внимательными к сводкам экстренных служб и метеообновлениям.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали грозу и до +27 градусов в Подмосковье 15 июля.