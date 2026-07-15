Снегопад, пробки и очереди на АЗС: когда суд встанет на сторону опоздавшего работника

Доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина в беседе с Финансами Mail разъяснила , в каких случаях работодатель вправе уволить сотрудника из-за его опоздания.

«Трудовой кодекс РФ не содержит перечня уважительных причин опоздания или отсутствия на работе. При применении дисциплинарного взыскания работодатель должен установить, мог ли работник объективно избежать нарушения трудовой дисциплины. Если человек выехал заблаговременно, но столкнулся с чрезвычайной ситуацией — массовыми очередями на АЗС из-за дефицита топлива, аварии или иного не зависящего от него обстоятельства, — это может быть признано уважительной причиной», — сообщила эксперт.

По данным юриста, увольнение сотрудника допустимо исключительно по основаниям, закрепленным в трудовом законодательстве. Одно из них — прогул, то есть отсутствие человека на рабочем месте без уважительной причины на протяжении всей смены либо свыше четырех часов кряду. Такой порядок регулируется Трудовым кодексом, и отступать от него работодатель не вправе. Эксперт обратила внимание на то, что транспортные коллапсы суды трактуют по-разному — в зависимости от обстоятельств конкретного дела.

«Формально закон не обязывает работника представлять документы, однако письменное объяснение и подтверждающие материалы значительно повышают шансы доказать уважительность причины. Работодатель обязан затребовать у сотрудника письменное объяснение до применения дисциплинарного взыскания. Это прямо предусмотрено частью 1 статьи 193 Трудового кодекса РФ. Устного сообщения недостаточно, если спор дойдет до суда: именно письменное объяснение и собранные доказательства будут оцениваться при проверке законности наказания», — обратила внимание юрист.

Юрист привела два характерных примера из судебной практики. В первом случае судьи сочли доводы работника неубедительными: у него была возможность воспользоваться другими видами транспорта, однако он не привел доказательств, что сделать это было невозможно.

Во втором случае ситуация сложилась иначе. Сотрудница не смогла добраться до места работы из-за мощного снегопада, который парализовал движение в населенном пункте. Суд принял во внимание справки Гидрометцентра, акты муниципальных органов о состоянии дорог, данные о перебоях в работе общественного транспорта и прочие документы, подтверждавшие, что попасть на службу в тот день не представлялось реальным. На основании этих материалов отсутствие на работе признали вынужденным и уважительным.

«Таким образом, очередь на АЗС не является автоматическим оправданием опоздания, но при наличии подтверждений и отсутствии вины работника она может быть признана уважительной причиной, исключающей применение дисциплинарного взыскания», — подытожила Долотина.

Ранее карьерный консультант Лоикова рассказала, что отозвать заявление об увольнении, если сотрудник передумал, нужно как можно быстрее.