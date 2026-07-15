Битва за кеш: испуганные туристы описали дикие разборки мафии извозчиков в центре Бодрума

Представители турецкой туриндустрии заявляют об угрозах в адрес отдыхающих, завышении цен и рукоприкладстве местных водителей из-за онлайн-сервисов заказа машин. Об этом предупредил член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке, пишет КП.

Нападения на туристов из-за онлайн-приложений

Отдыхающие на популярном турецком курорте Бодрум начали массово сталкиваться с открытой агрессией, угрозами и противоправными действиями со стороны местных таксистов. Об опасной тенденции официально предупредил член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке. По его словам, главным триггером для конфликтов стало использование иностранными туристами мобильных приложений для заказа автомобилей.

Местные извозчики, не желающие терять монополию, устраивают разборки прямо на глазах у приехавших на отдых иностранцев. Фиксируются случаи, когда водители традиционных служб такси пытаются угрожать пассажирам только за сам факт вызова машины через интернет-платформы.

Силовой прессинг и завышение стоимости поездок

Ситуация на курорте вышла за рамки обычных словесных перепалок. В качестве примера приводится резонансный инцидент, когда агрессивный таксист попытался силой вытащить туриста из салона автомобиля, вызванного через цифровой сервис. Злоумышленник оскорбил путешественника и пытался принудительно пересадить его в другую машину.

Помимо физического и психологического давления, представители TÜRSAB указывают на повсеместную практику искусственного и неконтролируемого завышения тарифов на проезд. Туристам настоятельно рекомендуется проявлять бдительность при планировании поездок по курорту, по возможности пользоваться официальным общественным транспортом или трансфером от отелей, а также фиксировать любые проявления агрессии для передачи местной полиции.