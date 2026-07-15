Квартира за миллиард и бабушкин диван Земфиры: что тайно продает Рената Литвинова в центре Москвы

Режиссер, сценаристка и актриса Рената Литвинова, ныне проживающая за пределами России, приняла решение реализовать свою столичную недвижимость. Информацией об этом поделился телеграм-канал Mash, сообщила Lenta.ru.

По информации издания, объект расположен в престижном комплексе «Большая Дмитровка IX». Его общая площадь — 344 кв. м, причем это объединенное пространство, состоящее из двух смежных квартир. Актриса приобрела его пять лет назад. В этих стенах она проводила съемочные процессы и деловые встречи, однако постоянным местом жительства эта квартира не была. Заявленная цена — ₽1 млрд.

По данным издания, сделка осуществляется в режиме закрытых переговоров. Один из крупных московских предпринимателей уже перечислил аванс, но показы объекта продолжаются. Если до окончания лета объявится покупатель, готовый оплатить покупку немедленно, приоритет будет отдан ему.

По информации издания, внутреннее убранство квартиры примечательно: здесь собраны дизайнерская мебель, антикварные ширмы, зеркальные поверхности, винтажные люстры, телефон дискового типа, инсталляции из живых бабочек, а также изображения в санузле, созданные для иноагентки — певицы Земфиры* (полное имя — Земфира Рамазанова*), и диван, принадлежавший ее бабушке. Чтобы снизить итоговую стоимость, почти всю обстановку по просьбе будущего владельца отправили на хранение. Однако за дополнительные ₽5 млн Литвинова готова передать интерьер полностью.

По данным издания, также в квартире оборудована комната для дочери режиссера Ульяны — возможность останавливаться здесь во время визитов в Россию.

Ранее сообщалось, что тяжелобольной Кашпировский заперся в Митино и остался без квартир.

* Внесена Минюстом в реестр иноагентов.