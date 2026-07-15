Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В среду, 15 июля, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Шатурском лесничестве — I класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В четверг, 16 июля, I класс спрогнозировали в Егорьевском и Шатурском лесничествах. В пятницу, 17 июля, на большей части региона установится II класс опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +19-28 градусов, ночью — +6-13. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.