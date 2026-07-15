В Минздраве связали успехи в лечении онкологии с внедрением новых технологий

Внедрение новейших медицинских технологий и запуск отечественной вакцины позволили увеличить долю россиян, успешно борющихся с онкологическими заболеваниями более пяти лет, передает РИА «Новости» .

Прогресс в долгосрочной выживаемости пациентов

В России зафиксировано устойчивое улучшение ключевых показателей эффективности национальной онкологической службы. Как сообщил главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик Андрей Каприн, за последнее десятилетие в стране существенно выросла так называемая пятилетняя выживаемость пациентов. Рост этого важнейшего медицинского индикатора превысил 7%, что для сферы борьбы со злокачественными новообразованиями считается исключительно серьезным и весомым достижением.

Академик привел конкретные статистические данные, наглядно отражающие динамику. Так, если в 2015 году доля онкобольных, находившихся под наблюдением врачей пять и более лет после выявления болезни, составляла 52,9%, то к 2024 году этот параметр успешно достиг отметки в 60,1%. В последующий период показатель надежно закрепился на высоком уровне, составив 59,3%.

Новейшие технологии и персонифицированная медицина

По словам Андрея Каприна, качественный перелом в лечении рака стал возможен исключительно благодаря масштабному внедрению в широкую клиническую практику инновационных технологических решений, которые ранее были недоступны отечественным специалистам.

В числе главных драйверов модернизации отрасли эксперты выделяют: