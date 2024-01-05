Привлекать к ответственности пешеходов предложили в столичной Госавтоинспекции

В Москве на Бережковской набережной протестировали прототип уникального светофора. В приборе вмонтирована биометрическая камера, которая способна распознавать лица.

Если пешеход, передвигаясь по пешеходной дорожке, нарушил правила ПДД, то информация о нем сохранится в системе, сообщает ТАСС. Такими данными поделился начальник столичной Госавтоинспекции Александр Быков в статье для профильного журнала. Фотофиксация направлена на то, чтобы зафиксировать, на какой свет светофора переходил дорогу пешеход.

Изображение нарушителя выводится на табло. Александр Быков отмечает, что опыт прошел успешно. Он считает, что необходимо привлекать к ответственности за нарушения не только водителей, но и пешеходов. Спикер отмечает, что реализовать на практике предложение сложно.

На данный момент гражданин РФ имеет право согласиться передавать свои биометрические данные или же сделать информацию конфиденциальной. Без разрешения человека нельзя внести эти данные в базу. Значит, на табло будет появляться фото нарушителя, но установить его личность выйдет не всегда. Также необходимо внести некоторые изменения в законодательную базу.

«В этой связи для легализации искомых высокотехнологичных устройств представляется целесообразным рассмотреть перспективы изменения законодательства об административных правонарушениях, о персональных данных», - считает начальник столичной Госавтоинспекции Александр Быков.

Ранее мы сообщали, что сотрудники Мосавтодора восстановили работу некорректно работающих или неработающих светофорных объектов в шести округах Подмосковья.