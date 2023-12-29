Дорожные службы Подмосковья скорректировали работу светофоров в шести округах

Сотрудники Мосавтодора восстановили работу некорректно работающих или неработающих светофорных объектов в шести округах Подмосковья. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В частности, работы прошли на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, на улице Школьной в Серебряных Прудах, на улице Талсинской в Щелкове, на улице Горки Киовские в Лобне, на улице Школьной в Солнечногорске и на улице Центральной в селе Середа в городском округе Шаховская. В ведомстве подчеркнули, что ремонтные работы светофоров проводятся оперативно, чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.