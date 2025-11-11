Брокеров обязали подробно информировать клиентов о рисках инвестиций
Эксперт Дроботенко пояснил, почему новые правила для брокеров требуют доработки
Фото: [Медиасток.рф]
В финансовой сфере России вступили в силу новые правила, обязывающие брокеров информировать клиентов о всех потенциальных рисках и избегать навязывания неподходящих услуг. При заключении договора инвестор теперь должен получить исчерпывающий пакет документов, включая ключевую информацию о соглашении и детальную декларацию о рисках, особенно при участии в IPO. Однако на практике внедрение этих норм столкнулось с проблемами. Как отметил эксперт Артем Дроботенко, существующие механизмы противодействия мисселингу – навязыванию неподходящих продуктов – требуют ужесточения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его мнению, необходима персональная оценка риск-профиля каждого клиента, проводимая брокером лично и фиксируемая под роспись.
Эксперт пояснил, что, если финансовые компании не пересмотрят подход к подготовке сотрудников, сохранив на линейных должностях специалистов, ориентированных исключительно на продажи, ситуация будет усугубляться. Это приведет к дальнейшему росту случаев неправильных продаж и непрофессиональной оценки рисков, что в итоге может подорвать доверие частных инвесторов к финансовому рынку в целом.
Ранее депутат Говырин объяснил лимиты и сроки налогового вычета для инвесторов.