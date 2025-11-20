Призраки в Нижегородском метро: горожане из-за ряда событий верят в мистику подземки

В 1985 году в Нижнем Новгороде запустили метро. С тех пор прошло ровно 40 лет, сообщил newsnn.ru. Редакция издания собрала интересные факты о строительстве метро.

По информации издания, строительство метро длилось не один год. 13 июля 1984 года вошло в историю метро из-за трагических событий. На станции «Московская» произошло обрушение стен котлована. Тогда погибло двое рабочих. С тех пор горожане верят, что в метро живут призраки. Сотрудники и пассажиры рассказывали, что неоднократно слышали зловещие звуки — стук отбойных молотков и скрежет металла. Есть упоминание о фигуре, замеченной вдали. Якобы призрак ходил в каске.

По данным издания, эксперты объясняют трагический инцидент неопытностью рабочих. К строительству объекта часто привлекали членов студенческих стройотрядов. Специалисты опровергают мистические предположения горожан. Однако миф продолжает существовать. Так, станция «Заречная» считается «проклятой» из-за ряда инцидентов в период с 1989 по 2014 год: прорыва грунта, потопа, задымления и обрушения мраморной плитки. Скептики отмечают, что, например, задымление произошло из-за старой проводки.

