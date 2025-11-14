Нефть в Подмосковье и жирафы: загадочный блогер «дядя Вова» пугает и смешит земляков выдумками

В подмосковном Егорьевске появился загадочный блогер, называющий себя «дядя Вова», чьи фантастические «новости» о местной деревне Холмы привлекли внимание не только пользователей соцсетей, но и медицинских специалистов. Психолог Виктория Волкова в беседе с REGIONS рассказала, является ли поведение пользователя безобидным.

Бывший репортер, проживающий в одиночестве, регулярно радует подписчиков сообщениями о «гигантском месторождении нефти», скором визите инопланетян и даже о «жирафе, не боящемся морозов», сопровождая каждую публикацию тематическими коллажами. Местные жители изначально воспринимали творчество блогера как безобидное развлечение. Один из даже отмечал, что некоторые новости поднимали настроение, хоть и выглядели как небылицы.

Однако специалисты в беседе с REGIONS выразили серьезную озабоченность состоянием автора.

«Судя по сообщениям, у человека обострение психического заболевания. В остром состоянии поведение данного „героя“ непредсказуемо», — отмечает и медицинский психолог Виктория Волкова.

Эксперты единодушно отвергли версию о безобидном развлечении и настаивают, что блогер нуждается в профессиональной помощи. Психолог рекомендовала родным и близким обратить внимание на «писателя» и при необходимости организовать визит квалифицированного специалиста, поскольку сам он за медицинской помощью, вероятно, не обращается.

