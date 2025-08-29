Про войну и Шатуру, казаков и Россию: потерявший слух ветеран СВО из Подмосковья пишет песни

Ветеран СВО из Шатуры Алексей Карпов рассказал, как во время выполнения боевых задач в зоне СВО раскрыл в себе талант, сообщил REGIONS.

«После трех ранений боец потерял слух, но не отчаялся, а начал писать стихи и создал рок-группу, которая выступает перед военными и поддерживает тех, кто отдает долг Родине», — сообщил REGIONS.

Алексей Карпов рассказал, что никогда не писал стихотворения и не играл на гитаре. Большую часть жизни он посвятил защите Родины: выполнял боевые задачи в Сирии, решил поддержать соотечественников после объявления СВО. Шатурянин сталкивался с разными сложностями. После контузий он лишился слуха. Военнослужащий принимал участие в секретных операциях, поэтому теперь приходится тратить много времени на восстановление необходимых документов.

«На Донбассе левую перепонку разорвало. В Сирии — правую. Двух перепонок нет. Левое ухо полностью не слышит, второе слышит только на 70%. Сейчас поправляю здоровье. Нужно делать операцию», — пояснил боец.

Алексей рассказал, что талант писать песни открылся именно в зоне проведения спецоперации. Противник атаковал позиции при помощи БПЛА. Военнослужащий отбивал удар, когда слова стали складываться в рифмы. Это помогло ему морально выдержать напор противника. С тех пор уже написано более 40 композиций. В зоне СВО шатурянин нашел единомышленника — Алексея Тимонова с позывным ТокеЛау. Большую часть песен записывали на телефон, иногда использовали искусственный интеллект. Для песни «Война» музыку записали на студии в Москве.

«Песни у меня идут от души. Я пишу не только про войну, а еще про Шатуру, казаков, Россию православную, московские ночи и многое другое», — отмечает ветеран.

Ранее сообщалось, что мотоклуб «Ночные Волки» снял клип на песню, написанную бойцами СВО из Шатуры.