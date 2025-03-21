Мотоклуб «Ночные Волки» снял клип на песню, написанную бойцами СВО из Шатуры

Военнослужащие из муниципального округа Шатура доблестно защищают страну и соотечественников, не теряя веры в лучшее и оптимизм. В редкие минуты отдыха или во время лечения в госпиталях, бойцы находят силы и желания для творчества. Проникновенные песни пишут бойцы с позывными Оборотень и ТокеЛау.

Боец с позывным Оборотень встал на защиту Донбасса еще в 2014 году. Сейчас военнослужащий находится на фронтах СВО. Он неоднократно был контужен, почти потерял слух. Вместе с боевым товарищем с позывным ТокеЛау они рассказывают всю правду о войне, о днях, проведенных на фронте, о нелегкой самоотверженной работе.

В своей работе военнослужащие стали одними из лучших. Их творчество также высоко оценено экспертами. На одну из песен шатурских бойцов сняли клип «Ночные Волки». Президент мотоклуба Александр Залдастанов высоко оценил творчество военнослужащих из Шатуры.