Продюсер Дворцов посоветовал Волочковой выпустить просекко под названием «Одержимость»

Продюсер Сергей Дворцов высказал мнение, что балерина Анастасия Волочкова могла бы увеличить свой доход, сообщило интернет-издание «Абзац». Эксперт предложил несколько вариантов развития бизнеса.

Анализ заявлений балерины позволяет сделать вывод, что артистка много времени проводит в рамках подготовки к своему шоу. С ее программой «Одержимость» может ознакомиться любой желающий. Шоу проходят бесплатно. Продюсер Сергей Дворцов отметил, что артистка могла бы получать дополнительный заработок.

Один из предложенных бизнес-проектов продюсера — выпустить просекко под названием «Одержимость». Эксперт считает, что на каждом концерте Анастасия она могла бы в зоне приветствия ставить просекко. Это стало бы рекламой ее мерча. Продюсер Дворцов считает, что балерина также могла бы запустить производство брендовой одежды.

«Пора извлекать выгоду», — высказал мнение эксперт.

Ранее психолог Метальникова в разговоре с корреспондентом «Подмосковье сегодня» высказала мнение, что Волочкова неправильно формулирует запрос на мужчину.