Неправильно формулирует желания: раскрыта причина одиночества Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова заявила, что знает, какой мужчина ей нужен, после совета Прохора Шаляпина выбирать мужчин постарше. Однако Анастасия давно не появлялась в свете с мужчиной, кроме коротких отношений с неизвестным бизнесменом Олегом, которого она бросила через 10 месяцев после начала романа. В чем причина одиночества Волочковой, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

По словам эксперта, возможно, такой мужчина у Анастасии уже есть, но общество об этом не знает.

«Женщина, особенно состоявшаяся и сложившаяся, как Волочкова, вполне имеет полное право вообще сама распоряжаться своей личной жизнью и никому не давать отчета ни в чем. Конечно, советы Прохора Шаляпина, который советует ей найти мужчину постарше, это просто откровенное, опять же, патриархальное мужское хамство. Мужчины сами не знают, как жить свою жизнь, тем более не знают, как женщине жить. Что мужчина считает разумным и здравым советом, для женщины это может не иметь никакого отношения к ее жизни», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Зачастую, продолжила она, желания не сбываются, потому что их неправильно формулируют.

«Как говорят, бойтесь своих желаний. Обычно такие люди, как Волочкова, сформулировали два параметра и ждут, когда судьбы им подкинет кого-то, кто по этим параметрам соответствует. А то, что человек, который этим параметрам соответствует, может оказаться каким-нибудь маньяком, сталкером, абьюзером. Важно понимать, что именно вам нужно и в каком порядке, что важнее чего. Потому что, естественно, идеального мужчины не существует», — добавила психолог.

Но, чем больше критериев на руках, тем проще выявить из огромной массы мужчину, который больше подходит, так как у женщин все же есть склонность цепляться за первого попавшегося мужчину.

«Важно не просто выбирать глянцевый образ где-то в журналах, но и прописывать, что человек должен уважать, ценить, любить меня такой, какая я есть. Это самое страшное для таких людей, которые известны, у которых очень развесистый, раскидистый этот глянцевый образ, как у Волочковой. Вот это важно, чтобы он ее не на руках носил или любил ее творчество, а чтобы видел в ней человека и женщину, но в первую очередь человека», — заключила Метальникова.

