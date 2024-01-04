Украина может снова получать от США деньги и военную помощь при условии, если Конгресс одобрит соответствующий законопроект. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер призывает конгрессменов согласовать данный документ, обещая, что Киеву совсем скоро уже не понадобится никакая помощь, сообщает агентство ТАСС .

Спикер пояснил свою позицию. Украина будет нуждаться в помощи до тех пор, пока самостоятельно не сможет обеспечивать свои потребности в рамках СВО. Руководитель пресс-службы Госдепартамента уверен, что США уже сделали многое для реализации данной цели.

«Важно, чтобы Конгресс США принял законопроект о дополнительном финансировании.», - сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер

Спикер уверен, что в 2023 году Украине не стоит переводить столько же денег, как США и партнеры Киева делали это в период с 2022 по 2023 года.

«Мы продолжим поддерживать Украину <...>, сколько это потребуется, но это не значит, что мы будем продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, который мы оказывали им в 2022 и 2023 годах», - пояснил Мэттью Миллер

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в четверг, 4 января, сообщил, что США больше не имеют возможности финансировать ВСУ, пишет издание Regions. Спикер уверен, что конгрессмены смогут исправить ситуацию, а пока Киев продолжит получать помощь от своих партнеров.

Ранее отставной генерал ВСУ назвал министра трансформации Украины «болтливой базарной бабой» из-за поражений ВСУ в зоне СВО.