Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала высказал мнение, что Украина терпит поражение в зоне СВО по разным причинам: коррупция и некомпетентность министров, сообщает агентство «РИА Новости» .

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров неоднократно заявлял о подготовке военных, которые будут управлять беспилотными аппаратами. Проект получил название «армия дронов». Предполагалось, что ВСУ нанесут массированный удар по территории РФ при помощи различных дронов. Отставной генерал ВСУ Кривонос назвал все обещания обманом.

«Это просто болтливая базарная баба. Он наобещал украинцам много, а на выходе осталось гораздо меньше. Разрушен миф о том, что десятки тысяч и миллионов дронов заполнят небо над Россией. Этого нет.», - высказал мнение отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала

Спикер напомнил, что Украина собиралась открыть на территории своего государства завод, где бы изготавливала в большом количестве беспилотные аппараты. Деньги Киев получил, но до сих пор никакого мощного предприятия не появилось. Это доказывает факт коррупции в правительстве и среди командиров ВСУ, считает эксперт Кривонос.

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