Профессор Финогенова рассказала, кто получит увеличенную пенсию 1 сентября

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала агентству « Прайм », что для некоторых категорий граждан будет проведена индексация пенсий.

Рассчитывать на повышение пенсии могут пенсионеры трех категорий. В первую входят те граждане РФ, которые вышли на пенсию в августе. Уже с сентября к сумме будет прибавлена надбавка, но увеличенная страховая пенсия необязательно будет перечислена на следующий месяц после завершения трудовой детальности.

Вторая категория пенсионеров, которые могут рассчитывать на увеличение пенсии с 1 сентября, - это граждане РФ, которые оформили повышенную группу инвалидности по состоянию на 1 августа.

Третья категория пенсионеров – люди, которым на момент 1 сентября исполнилось 80 лет. Для данной категории населения пенсия увеличится в два раза, но есть особенности, о которых рассказала профессор.

«Будет увеличена фиксированная часть пенсии с 7567,3 рублей до 15134,6 рублей. Но сама выплата произойдет не раньше октября, а если 80 лет исполнится в конце сентября, то увеличенная пенсия придет, скорее всего, уже в ноябре. Это повышение происходит в беззаявительном порядке», - обратила внимание профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова

В ряде регионов прибавку к пенсии утверждает местная власть. Эксперт рекомендует обращаться в ближайшее МФЦ за уточнением информации. Кроме указанных выше категорий, прибавка к пенсии не предусмотрена. На федеральном уровне индексация не запланирована.