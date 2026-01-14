Прогноз против консенсуса: санкции и налоги могут опустить рост экономики ниже прогнозов Минэка

Инвестбанкир Евгений Коган, автор телеграм-канала bitkogan, поделился прогнозом, что ждет российскую экономику в 2026 году на фоне ослабления рубля, высокой реальной ставки, повышенной инфляции и геополитической напряженности, сообщил rosbalt.ru.

По мнению эксперта, прогнозы на 2026 год указывают на умеренный рост российской экономики в пределах 0,85-0,9%. Ситуацию продолжит сдерживать жесткая государственная политика, включая сохранение высокой ключевой ставки и увеличение налоговой нагрузки, а также сохраняющееся действие санкционного режима. Для сравнения, консенсус-прогноз аналитического сообщества предполагает рост на 1,1%, а официальный прогноз Минэкономразвития — 1,3%.

«Инфляцию ждем в районе 4,8-5,2% по итогам года», — отметил эксперт.

По данным эксперта, ключевая ставка Банка России составит в среднем 13,8% за год, снизившись до 12% к декабрю. Более быстрому ее снижению будут препятствовать сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания. Консенсус-прогноз по средней ставке — 14,1%. Среднегодовой курс рубля к доллару аналитики прогнозируют на уровне 88,2 руб.

