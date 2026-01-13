Агрессивнее золота и дороже Nvidia: стоит ли вкладываться в серебро в январе 2026 года и какие налоги придется заплатить

Рыночная капитализация серебра, по оценке портала CompaniesMarketCap, достигла около $4,76 трлн и формально превысила показатель NVIDIA Corp, что позволило серебру выйти на второе место среди крупнейших активов мира по этому критерию. В отличие от капитализации публичной компании, которая рассчитывается как произведение рыночной цены акции на число выпущенных акций, оценка серебра строится как текущая биржевая цена унции, умноженная на расчетный объем всего когда-либо добытого металла.

Сам источник указывает, что это приблизительная оценка, основанная на отраслевых данных, и что часть металла утрачена в результате промышленного использования. Поэтому речь идет не о деньгах, которые находятся в обороте и могут одномоментно быть вложены инвесторами, а о теоретической стоимости глобального запаса сырья по текущей котировке. Это сравнение полезно как индикатор масштаба рынка и его чувствительности к макрофакторам.

«Серебро в 2025 и начале 2026 года оказалось на пересечении сразу двух логик. С одной стороны, это традиционный металл с инвестиционной функцией, реагирующий на денежно-кредитную политику, инфляционные ожидания и динамику ставок. С другой стороны, это полноценное промышленное сырье, без которого невозможно производство электроники, элементов энергогенерации и ряда инфраструктурных решений. Именно эта двойственная природа объясняет резкие движения цены и то, почему серебро часто ведет себя агрессивнее золота как вверх, так и вниз», — пояснил эксперт.

Физическое серебро в виде слитков с середины 2024 года вновь облагается НДС при реализации физическим лицам. Это прямое налоговое последствие, которое сразу увеличивает точку входа и делает кратко- и среднесрочные стратегии экономически уязвимыми. Для инвестора это означает, что покупка слитка предполагает либо длинный горизонт, либо изначально высокую готовность принять, что значительная часть роста цены уйдет на компенсацию налога и банковских надбавок.

Обезличенный металлический счет не признается вкладом, на него не распространяются механизмы страхования, а доход при продаже металла облагается налогом на доходы физических лиц по общим правилам. По сути, инвестор принимает на себя кредитный риск банка и должен заранее понимать, как будет подтверждать расходы и считать налоговую базу при выходе из позиции.

Для бизнеса и профессиональных участников рынка серебро чаще перестает быть инвестиционной историей в бытовом смысле и превращается в инструмент управления ценовым риском. Компании, для которых серебро является частью себестоимости, используют биржевые производные инструменты, позволяющие зафиксировать цену или сократить влияние резких колебаний. В таком формате вопрос стоит не о том, верят ли участники в рост металла, а о том, насколько контролируемыми будут денежные потоки в будущем.

Итог здесь довольно приземленный. Новость о том, что серебро обошло NVIDIA по оценке совокупной стоимости, отражает масштаб металла как глобального актива, но сама по себе не является инвестиционным сигналом. Вкладываться в серебро имеет смысл только после честного ответа на три вопроса: зачем этот актив нужен в портфеле или бизнесе, через какой юридический инструмент он приобретается и какие налоговые последствия возникнут при выходе. Без этого серебро легко превращается из защитного или расчетного элемента в источник дополнительных рисков, которые к цене металла имеют лишь косвенное отношение.

