Прохожим не понравился синий цвет волос девушки, поэтому они пытались утопить ее в фонтане

В Свердловской области двоим мужчинам не понравилось, что у проходящей мимо девушки волосы выкрашены в синий цвет. Они унижали 18-летнюю девушку, применили физическое насилие, а потом пытались утопить в фонтане, сообщает newizv.ru .

Мужчины заявляли девушке, что являются военными СВО. Вели себя агрессивно. Утверждали, что девушка из-за синих волос напоминает еврейку. Находились в состоянии алкогольного опьянения. Сначала унижали ее словесно, потом нанесли несколько ударов и силой затянули в фонтан. Они долго удерживали девушку под водой и не давали сделать глотка воздуха.

После нападения девушка обратилась в полицию и написала заявление. Мужчин задержали. Протрезвев, они поняли, что были не правы и принесли девушке извинения.

«За то, что кинул маленькую девочку в фонтан и за то, что применил к ней силу и был в пьяном опьянении», - один из задержанных объяснил, как оказался в отделении полицейского участка

Выяснилось, что ни один из участников нападения не воюет в зоне СВО. Один из задержанных подавал заявку в военкомат в качестве добровольца, но никуда так и не отправился. Ранее они не раз привлекались к ответственности за ряд правонарушений: оборот наркотических средств, кражи, истязания. В связи с нападением на девушку заведено уголовное дело.